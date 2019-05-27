الشرطة الفرنسية تعتقل المشتبه به بتنفيذ تفجير مدينة ليون شرق البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الإثنين، عن القبض على المشتبه في تفجير الطرد المفخخ، في مدينة ليون يوم الجمعة الماضي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستتوف كاستر، عبر حسابه الرسمي في تويتر : "إيقاف المشتبه فيه في معلية الطرد المفخخ، أحيي جهود فرق مكافحة الإرهاب، والشرطة القضائية".

وقامت شرطة lمدينة ليون، يوم السبت، بنشر صور المشتبه فيه، وطلبت ممن تمكن التعرف عليه الإتصال بمصالحها، وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه رجل في الثلاثينيات من العمر، ويرجح أن يكون أوروبيا أو من شمال إفريقيا.

ووقع التفجير يوم الجمعة مساءا في شارع فيكتور هيغو، في قلب مدينة ليون، وتسبب في اسقاط 8 جرحى.