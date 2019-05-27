المكسيك تبيع سيارات فاخرة صودرت من رجال المخدرات والعصابات لمساعدة الفقراء

في بادرة هي الأولى من نوعها قامت حكومة المكسيك ببيع السيارات الفاخرة المصادرة من رجال العصابات في مزاد علني للسلع الفاخرة التي تم الاستيلاء عليها لجمع الأموال للأحياء الفقيرة.

ويتضمن هذا المزاد السيارات والمنازل والأصول الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من رجال العصابات والسياسيين، كجزء من برنامج "روبن هود" لاستخدام ملايين الدولارات في مكاسب غير مشروعة لمساعدة الفقراء.

كما تشمل السيارات المعروضة للبيع بالمزاد بورش، كورفيت، مرسيدس بنز، موستانج المكشوفة و لامبورغيني مورسيلاغو.

السيارات الفارهة وصل عددها إلى 77 مركبة، ويقدر سعرها مجتمعة عند الافتتاح يصل إلى مليون ونصف المليون دولار .

للمزيد على يورونيوز: