تسيبراس يدعو إلى انتخابات مبكرة باليونان بعد خسارة الحزب الحاكم في الانتخابات الأوروبية

نقلت وكالات أنباء يونانية عن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس دعوته الفورية إلى انتخابات عامة في البلاد بعد الهزيمة التي مني بها حزبه "ائتلاف اليسار الراديكالي - سيريزا" يوم الأحد خلال الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

وأظهرت النتائج حصول سيريزا على 24 بالمئة فقط من الأصوات في الانتخابات الأوروبية البرلمانية والإقليمية، بينما حصد حزب "الديمقراطي الجديد" اليوناني المحافظ 33 بالمئة من الأصوات. وهو ما كان مفاجئا بحسب تعبير تسيبراس.

وكان كرياكوس متسوتاكي، رئيس حزب الديمقراطي الجديد المعارض للحكومة الحالية، قد دعا أيضا إلى انتخابات عامة بذريعة تحولات نوعية تخوضها اليونان في ظل الانتخابات الأوروبية وما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، واعدا ناخبيه بتقليص الضرائب وتحسين الوضع المادي للعائلات التي تعاني ركودا اقتصاديا.

وأشار محللون سياسيون إلى أن الاتفاقية التي جمعت مقدونيا واليونان وقضت بتغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، إلى جمهورية شمال مقدونيا ربما تقف وراء فقدان القاعدة الشعبية لحزب سيريزا وبالتالي هزيمته الأخيرة.

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