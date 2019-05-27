شاهد: شتائم من العيار الثقيل بين سياسيين فرنسيين خلال بث مباشر

شهد نقاش سياسي في الانتخابات الأوروبية، قدمته القناة الفرنسية الأولى يوم أمس، الأحد، تلاسناً حاداً بين سياسيين فرنسيين، وصل إلى حد إطلاق الشتائم المتبادلة، في مشهد ذكرنا بمشاهد أخرى رأيناها على الشاشات العربية.

وفي التفاصيل استضافت القناة الفرنسية الأولى النائب الأوروبي عن "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان، جيلبير كولار، والنائب الأوروبي السابق عن الخضر، دانييل كون-بندي، للتعليق على نتائج الانتخابات الأوروبية التي كانت بدأت بالظهور شيئاً فشيئاً.

وفي خضم الكلام عن "تراجع" الدور الفرنسي على الصعيد الأوروبي، اتهم كولار، النائب اليميني المتطرف، كون-بندي "ببيع نفسه لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أن يتهمه بالخيانة والرياء.

وما كان من دانييل كون-بندي إلا أن ردّ على شاتمه بالقول "أنت حثالة مقرفة" و"حقير"، وسط دهشة الجمهور الذي انصدم لوصول النقاش السياسي إلى هذا الانحطاط.

وقع الشجار وسط دهشة الجمهور، خصوصاً الشاب الذي جلس وراء كولار

وحاول مقدما الحلقة تهدئة الوضع، فكررا القول إن لا مكان للشتائم في البرنامج، ولكن النائب الأوروبي السابق عن حزب الخضر همّ بمغادرة الأستوديو كما يشير الفيديو أعلاه.

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