شاهد: سعدان لبناني يثير دهشة الإسرائيليين على الحدود ويدفعهم للجنون

هرب قرد من مزرعة صغيرة في جنوب لبنان، ليصل إلى الحدود الشمالية الإسرائيلية مما أثار دهشة الإسرائيليين الذين حاولوا بدورهم الإمساك به، بلا جدوى.

وقام البعض بملاحقة القرد بكاميراتهم في محاولة لإيجاد طريقة لإمساكه، حيث شوهد يقفز على شرفات أحد المنازل مرة ثم في حظيرة مرة أخرى وأماكن مختلفة في أوقات متقاربة جدا.

وأشار بيان نشره موقع بلدية بنت جبيل إلى أن القرد قد هرب من مزرعة تعود راهبة فرنسية في القوزح في قضاء بنت جبيل وعرض مكافأة مالية لمن يجده ويمسك به. كما أشارت إلى أن الموطن الأصلي للقرد هو سهول السافانا الأفريقية.

ونشرت وكالات إسرائيلية لقطات فيديو يظهر فيها القرد المشاغب، وعلقت على أحدها "القرد اللبناني يقفز من شرفة لأخرى.. يشعر وكأنه في المنزل".

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