الموسيقي والمغني الكندي مايكل بوبليه يعود بأنغامه المميزه إلى برمنغهام

بفضل موهبته المميزة وصوته الرخيم بطبقة الباريتون تمكن المغني والموسيقي الكندي من الفوز بأربع جوائز غرامي، وبيع 60 مليون ألبوم، بالإضافة إلى جولاته الموسيقية حول العالم.

يعود مايكل بوبليه إلى منصة المسرح في برمنغهام، وتنتهز عدسة برنامج يورونيوز موسيقى "ميوزيكا" الفرصة لتلتقي النجم العالمي الذي أضاف بأداءه الخاص لمسة سحرية على الأغاني الشعبية الأمريكية التي تنتمي لبدايات القرن المنصرم. ما جعله جديرا بلقب "ملك البوب والجاز والسوينغ."

يشعر مايكل بأنه يمتلك أكثر من شخصية واحدة، فوراء الكواليس يجد نفسه شخصا مختلفا تماما، وعلى خشبة المسرح يتحول إلى بطل مليء بالعزم وخفة الدم .. لكن مع مرور الزمن بدأ بالتحول إلى تلك الشخصية، وهو يقول "لقد مررت بالكثير، وأعتقد أنني بدأت ارتاح لشخصيتي التي تعتلي المنصة، والتي بدأت بالاندماج مع شخصيتي الحقيقية."

بالإضافة لأداء الأغاني القديمة قام مايكل بتأليف وتلحين عشرات الأغاني الرائعة الخاصة به، وهو يعزو شغفه بالأغاني الأمريكية الشعبية لجدته التي أعطته كتاب "الأغاني الأمريكية" حين كان مراهقا.

يقول مايكل أيضا "لقد مررت بتجارب قاسية في حياتي، الشيء الذي يجعلني أعيش لحظاتي السعيدة بامتنان".

قام مايكل بوبليه بجولات موسيقية على مدار العام، وستكون محطته الأخيرة في مدينة ميونيخ الألمانية في 10 نوفمبر - تشرين الثاني.

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