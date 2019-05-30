غوتيريش لأوروبا: هذا ما عليكم فعله لتجنب حرب باردة جديدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن العالم يخاطر بالانزلاق إلى الفوضى واندلاع حرب باردة جديدة إذا فشلت التعددية، ودعا الاتحاد الأوروبي للاضطلاع بدور قيادي في الكفاح للحفاظ على نظام عالمي أساسه القواعد.

كان غوتيريش يتحدث في مدينة آخن بغرب ألمانيا حيث مُنح جائزة شارلمان السنوية للتشجيع على الوحدة الأوروبية، ووصف غوتيريش التكتل الذي يضم 28 دولة بأنه دعامة للتعددية وبأنه "أكبر بكثير من أن يفشل".

وقال بعد تسلمه الميدالية في قاعة التتويج المزخرفة في مجلس مدينة آخن "إذا أردتم تجنب حرب باردة جديدة، إذا أردتم نظاما حقيقيا متعدد الأطراف، يجب أن يكون لدينا ولايات متحدة أوروبية كدعامة قوية له".

ومن بين الذين حصلوا سابقا على الجائزة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس ورئيس وزراء بريطانيا في زمن الحرب ونستون تشرشل.

وقالت لجنة الجائزة إن الاختيار وقع على غوتيريش، وهو رئيس وزراء سابق للبرتغال، لدعمه للتعاون والتسامح والتعددية.

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