شاهد: رئيس الفلبين دوتيرتي يقبل 5 نساء على خدودهن بحضور زوجته

قبل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي خمسة نساء فلبينيات خلال خطاب ألقاه في طوكيو يوم الخميس الماضي، وذلك طبعاً بحضور.. زوجته.

ويزور دوتيرتي طوكيو منذ الثامن والعشرين من الشهر الحالي لحضور اجتماعات أعمال، ومن المتوقع أن يتحدث في مؤتمر نيكاي حول مستقبل آسيا، ويلتقي برئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم، الجمعة.

والتقى العمدة السابق، الذي يبلغ من العمر 74 عاما، مع الجالية الفلبينية في اليابان، وطلب من النساء القريبات من المسرح حيث ألقى كلمته "التطوع" لتقبيله لإنهاء الحدث.

وكان دوتيرتي قد قبل امرأة على شفتيها خلال اجتماع مماثل مع الجالية الفلبينية في كوريا الجنوبية في حزيران يونيو من العام الماضي، ما أثار حفيظة كثيرين، خصوصاً النسويات اللواتي رأين أنه يعامل النساء "كأغراض للتسلية".

وفي حين يعتبر التقبيل على الخدين شائعاً بين النساء في الفلبين، يعد تقبيل رجل لامرأة على خدها أمراً غير محبذ.

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