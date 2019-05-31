العاهل السعودي: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كي لا تعيقنا عن مواصلة التنمية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على حسابه بموقع تويتر إن بلاده ستتصدى بحزم لما تواجهه من "تهديدات عدوانية وأنشطة تخريبية".

ودعا الملك سلمان يوم الجمعة خلال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مكة المكرمة إلى إجراء حاسم لوقف "التصعيد" الإيراني في أعقاب هجمات استهدفت أصول نفط خليجية، وذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إن نشر قوات أمريكية في المنطقة نجح في ردع إيران.

نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 31, 2019

إقرأ أيضاً:

نصر الله: نعمل على إفشال صفقة القرن.. "صفقة الباطل والجريمة التاريخية"

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إن نشر قوات أمريكية في المنطقة نجح في ردع طهران.