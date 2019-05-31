بومبيو: إيران هاجمت ناقلات النفط في الخليج لرفع الأسعار العالمية

ألقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت متأخر من يوم أمس، الخميس، بالمسؤولية على إيران في هجمات هذا الشهر على ناقلات نفطية في الخليج، قائلا إنها كانت مسعى من طهران لرفع أسعار النفط العالمية.

وقال بومبيو الصحفيين قبل قليل من مغادرته واشنطن في رحلة إلى أوروبا "هذه كانت محاولات من الإيرانيين لرفع سعر النفط الخام في أنحاء العالم". وأشار بومبيو إلى أنه اطّلع على أدلة تفيد بضلوع إيران في الهجمات كان قد ساقها في وقت سابق مستشار الأمن القومي جون بولتون.

وكان بولتون قد قال من لندن أمس أيضاً إنه من المحتمل عرض أدلة على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل تثبت ضلوع إيران في هجمات على ناقلات نفط في الخليج هذا الشهر.

ورداً على سؤال حول مدى صحة الأمر قال بولتون "لا أعتقد أن أي شخص مطلع على الوضع في المنطقة، سواء فحص الأدلة أو لا، خلص إلى أي نتيجة أخرى مخالفة. هذه الهجمات نفذتها إيران أو وكلاء لها".

وكانت إيران قد نفت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف ناقلات نفطية قبالة الشواطئ الإماراتية سابقاً، بينما أكد بولتون أن الألغام التي استخدمت في الهجوم من صناعة إيرانية.

جولة أوروبية مؤجلة

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام بزيارة مؤجلة لبرلين حيث من المتوقع أن يضغط على ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكري وتجنب أي صفقات مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية وإعادة النظر في مشروع خط أنابيب مع روسيا.

وسيجتمع بومبيو مع وزير الخارجية هايكو ماس والمستشارة أنجيلا ميركل خلال الزيارة القصيرة التي تستمر نصف يوم. وكانت زيارته مقررة في وقت سابق هذا الشهر لكنها ألغيت في آخر لحظة مع تزايد التوترات بشأن إيران، وهي قضية آخري تختلف بشأنها وجهات نظر واشنطن وبرلين.

وتشمل جولة بومبيو أيضا سويسرا وهولندا وبريطانيا.

وقال للصحفيين قبل توجهه إلى برلين إنه يتعين على ألمانيا أن تبذل المزيد للوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال الأطلسي عند اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف "الرئيس غير راض" مشيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكا مرارا من أن ألمانيا وأعضاء آخرين في الحلف لا يدعمون الحلف بالقدر الكافي.

وقال بومبيو "إنهم اقتصاد مهم وكبير داخل الاتحاد الأوروبي ونحتاج منهم مشاركة كاملة وتخصيص موارد كافية لحماية أوروبا".

وأضاف قائلا إن هواوي، التي تعتبرها واشنطن تهديدا لأمن حلف شمال الأطلسي، ستكون من بين القضايا المطروحة في كل محطات جولته الأوروبية.

وتابع "أينما أذهب نتحدث عن الفرص والتحديات التي تمثلها الصين ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة وأمنها ولكن لمختلف دول العالم. لذا ستكون موضوعا للنقاش".

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