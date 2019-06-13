هجوم على ناقلتيْ نفط في بحر عمان وإيران تقول إن إحدى الناقلتيْن غرقت في البحر

توتر جديد في مياه الخليج.

قال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق يوم الخميس.

وقال وو آي-فانج رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لرويترز كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" في حدود الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش. وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

ووفقا لبيانات الشحن على ريفينيتيف أيكون شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ذكر متحدث باسم شركة بي.إس.إم شيب مانجمت (سنغافورة) المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس أن الناقلة تعرضت لأضرار جراء حادث أمني في خليج عمان يوم الخميس. وقال المتحدث إن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارا، هجر السفينة بعد الحادث الذي ألحق أضرارا بجانبها الأيمن. وأضاف أن سفينة قريبة اسمها (كوستال إيس) سارعت بانتشال الربان والطاقم من قارب نجاة.

وأصيب أحد أفراد طاقم كوكوكا كاريدجس بإصابات طفيفة في الحادث وتلقى الإسعافات الأولية على متن كوستال إيس.

وأضاف المتحدث "كوكوكا كاريدجس التي ترفع علم بنما لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق. وشحنة الميثانول سليمة".

وكانت السفينة تبعد 70 ميلا بحريا تقريبا عن الفجيرة ونحو 14 ميلا بحريا عن إيران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت عن اشتعال النيران في ناقلتي شحن للنفط الخام في بحر عمان. كما قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

من جهته، قال الأسطول الخامس الأمريكي إن قواته االبحرية موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني قد قال الخميس إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني. وأضاف المركز "تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا".

وعلى وقع الحادث الأخير، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس دولارين اثنين على الأقل.

ويأتي هذا بعد أسابيع من هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل.