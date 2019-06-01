شاهد.. انفجار في مصنع متفجرات في روسيا والحديث عن مفقودين و 79 مصابا

ذكرت وكالتا أنباء روسيتان أن شخصين على الأقل فقدا اليوم السبت (أول يونيو / حزيران) إثر انفجارات في مصنع للمتفجرات في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري كراسنوف نائب حاكم البلدة قوله في بيان بثته محطة روسيا 24 الحكومية "هناك مفقودان على حد علمنا".

ونقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر لم تسمه قوله إن نحو 79 شخصا أصيبوا. وقال مسؤول في وزارة الصحة بالمنطقة في وقت سابق إن أغلب المصابين يعانون جروحا نجمت عن شظايا.

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ومعهد كريستال العلمي الذي وقعت فيه الانفجارات تأسس في العهد السوفيتي ويعد أحد أكبر الأماكن التي تقوم بتطوير تكنولوجيا المتفجرات من أجل الاستخدامات العسكرية والمدنية.

وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الصحة في المنطقة أن 27 شخصا طلبوا المساعدة الطبية بعد الانفجارات.

وأضافت الوكالات الروسية أن الانفجارات دمرت جزءا من المبنى وأن حريقا شب في المنشأة التي يجري فيها تخزين متفجرات وذخيرة.