تقرير: مكاسب خيالية لدوريات كرة القدم الأوروبية بقيادة البريميير ليغ

تربع الدوري الإنكليزي لكرة القدم على عرش البطولات الأوروبية من حيث العائدات المالية خلال موسم 2017-2018 بمبلغ 6 مليارات دولار أمريكي.

وطبقاً لتقرير شركة ديلوات للخدمات والإحصاءات المالية، حققت البطولات الكروية المحلية الخمس الكبرى في أوروبا رقماً قياسياً من المكاسب بلغ 17.4 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية لسوق كرة القدم الأوروبية الآن تبلغ 31.6 مليار دولار وهو الوضع الاقتصادي الأقوى له في التاريخ.

وأعزى التقرير الارتفاع في عائدات البطولات المحلية الأوروبية إلى عقود البث التلفزيوني الجديدة لألمانيا والزيادة في توزيع الاتحاد الأوروبي للعبة على الأندية الإنكليزية.

وحقق البوندزليغا الألماني مكاسب قدرها 3.5 مليار دولار ليحل ثانياً بعد نظيره الإنكليزي، وجاءت مكاسب الدوري الإسباني في المركز الثالث تبعهتها البطولتان الإيطالية والفرنسية على التوالي.

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