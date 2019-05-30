شاهد: موكب لعرض كأس دوري أبطال أوروبا في مدريد

طافت كأس لقب دوري أبطال أوروبا العاصمة الإسبانية مدريد قبل يومين من المباراة النهائية لبطولة الموسم الحالي بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

وحمل فيرناندو موريينتيس، اللاعب السابق لنادي ريال مدريد والفائز بلقب البطولة في ثلاث مناسبات وألبرتو سولاثابال لاعب نادي أتليتكو مدريد السابق ومارتا هيغويراس نائبة عمدة العاصمة الإسبانية الكأس في مسيرة شهدت عروض موسيقية وفنية.

وتقام المباراة النهائية على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وهو الملعب الجديد لنادي أتليتكو مدريد، القطب الكروي الثاني بالعاصمة بعد الريال.

واختُتمت المسيرة بعرض الكأس في ميدان بويرتا ديل سول الشهير حيث التقط الجمهور الصور التذكارية بجانبه.

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