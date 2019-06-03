"خطأ في التصنيع" يشكل خطرا على طائرات بوينغ 737

قالت هيئة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، إن حوالي 300 طائرة بوينغ من طراز 737 قد تحتوي على قطع صُنعت بشكل خاطئ، ما قد يسبب خللا في قطع الأجنحة.

وبحسب رويترز فإن هذه القطع هي عبارة عن شرائح توضع على الحافة الأمامية للطائرات، وأن الخلل المصنعي فيها قد يؤدي إلى تدمير الطائرة أثناء الطيران.

وتعتبر هذه القطع أساسية حيث توفر قوة دافعة للطائرة خلال عمليتي الإقلاع والهبوط، وهو ما يستوجب استبدالها حتى يتم رفع الحظر عن هذا الطراز من الطائرات.

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واعترفت شركة بوينغ الأمريكية الأحد بأنها كانت على علم بالمشاكل التقنية في طائراتها 737 ماكس منذ العام 2017 أي قبل عام من وقوع أول حادث قاتل، لكنها لم تتخذ أي الإجراءات اللازمة لإشعار الطيارين بهذه المشاكل أو تصحيحها. وقالت الشركة إنها جعلت من دون قصد ميزة الإنذار اختيارية بدلاً من معيارية، مصرة في ذات الوقت على أن هذا لا يعرض سلامة الطيران للخطر.

وتم إيقاف جميع طائرات 737 ماكس في مارس/ أذار المنصرم بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية وأسفر عن مقتل 157 شخصا. وقبل ذلك بخمسة أشهر، قُتل 189 شخصًا في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الأسد Lion Air قبالة ساحل إندونيسيا. وبلغ إجمالي طائرات 737 ماكس في الأسطول العالمي 387 طائرة خلال قرار توقيف الطيران.