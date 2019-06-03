ماي تناقش مع ترامب مستقبل العلاقات التجارية خلال زيارته للندن

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها ستبحث مستقبل العلاقات الإقتصادية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الحالية لبريطانيا، مضيفا أن ماي وترامب عبرا مرارا عن رغبة مشتركة في إبرام اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي زيارة ترامب بعد إعلان ماي استقالتها لتفسح المجال لزعيم جديد لاستكمال طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يدفع بالسياسة تجاه مزيد من عدم اليقين.

وصرح المتحدث باسم ماي للصحفيين أنها ستجري محادثات ثنائية مهمة مع ترامب أثناء زيارته وأخرى ستضم رجال أعمال بريطانيين وأمريكيين.

بالرغم من أهمية المحادثات الثنائية بين الاثنين إلا أن استقالة ماي، ستتعرض العلاقات الأمريكية البريطانية لسيناريوهات مختلفة تماما بحسب مرشحي رئاسة الوزراء خلفاً لماي وخاصة بوريس جونسون.

سيشجع جونسون خيار ترك الاتحاد الأوروبي دون خطة فيما سيكون اتجاه السيد كوربين أكثر برودة مع الولايات المتحدة. هذا وقد اقترح جونسون أن دبلوماسية ترامب ستكون نموذجا أفضل لبريطانيا في التعامل مع الاتحاد الأوروبي كما يأمل جونسون بالحصول على صفقة تجارية سريعة مع إدارة ترامب.

جدير بالذكر أن مواقف ماي فيما يتعلق بالقضايا الدولية الكبرى، كتغيير المناخ والسياسة في منطقة الشرق الأوسط، كانت مواقف ماي أقرب إلى بروكسل من واشنطن.

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