رئيس بلدية لندن: ترامب مثال للتطرف اليميني حول العالم

وصف رئيس بلدية لندن، صادق خان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم وذلك في مقابلة تلفزيونية بثتها سكاي نيوز حول سياسات ترامب تجاه المسلمين والهجرة.

وكتب ترامب على تويتر بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن "صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا".

وجاء ذلك بعد أن تراشق الاثنين بتغريدات هجومية على توتير حيث اتهم ترامب خان "بالفاشل تماما" بعد توجيه الأخير رسالة مصورة مخصصة لترامب، انتقد فيها سياسته تجاه التنوع الثقافي والعرقي وحقوق الأقليات والنساء.

إضافة إلى ذلك، انتقد خان والذي ينتمي لحزب العمال، قرار الحكومة البريطانية باستضافة ترامب، مشددا على ضرورة محافظة بريطانيا على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة لكن دون "بسط السجادة الحمراء" للبعض مثل ترامب.

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