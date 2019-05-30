وزير خارجية بريطانيا يفضل تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أحد المرشحين المحافظين المتنافسين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه يفضل تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 تشرين الأول. وذلك تفاديا للخروج دون اتفاق والمخاطرة بإجراء انتخابات عامة.

وأضاف هانت إن المخاطرة بإجراء انتخابات عامة في الأشهر الستة القادمة ستكون "مدمرة جدا جدا".

علما بأنه كان من المفترض في 29 آذار الماضي. لكن الاتحاد الأوروبي أمهل المملكة المتحدة حتى نهاية تشرين الأول القادم، بعد تصويت البرلمان البريطاني ضد خطة تيريزا ماي.

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