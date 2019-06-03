"الناتو" لمقدونيا الشمالية: مستعدون لاستقبالكم

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" يانس ستولتنبرج اليوم الاثنين بمقدونيا الشمالية لإجرائها الإصلاحات اللازمة لانضمامها إلى الحلف العام المقبل.

وقال ستولتنبرج بعد لقائه مع زوران زايف رئيس وزراء مقدونيا الشمالية "مستعدون لاستقبالكم".

ووقع أعضاء حلف الأطلسي في فبراير شباط اتفاقا يسمح بأن تكون الجمهورية اليوغوسلافية السابقة العضو رقم 30 في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بعدما أنهى اتفاق مع اليونان خلافا طويل الأمد بشأن اسمها. وتستغرق عملية التصديق عادة عاما كاملا.

وأضاف ستولتنبرج "من الضروري الإشادة بمقدونيا الشمالية للإصلاحات التي نفذتها".

وتعتزم مقدونيا رفع معدل إنفاقها الدفاعي من واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى اثنين في المئة بحلول عام 2024.

وتقول روسيا إن ضم دول البلقان إلى حلف الأطلسي يقوض الأمن في المنطقة.

وأوصت المفوضية الأوروبية رسميا الأسبوع الماضي بضرورة أن تبدأ مقدونيا الشمالية مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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