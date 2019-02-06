رغم هواجس روسيا.. مقدونيا الشمالية تنضمّ رسمياً لحلف شمال الأطلسي

وقع أعضاء حلف شمال الأطلسي اتفاقا مع مقدونيا يوم الاربعاء يسمح للجمهورية اليوغوسلافية السابقة أن تصبح العضو الثلاثين بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة بعد اتفاق مع اليونان أنهى خلافا استمر 27 عاما بشأن اسمها.

وخلال التوقيع الرسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف الذي يتعين الآن أن تصادق عليه الدول الأعضاء، أشاد وزير خارجية مقدونيا نيكولا ديمتروف بهذه الخطوة وقال إنها تظهر أن بلاده "لن تسير بمفردها أبدا" بمجرد انضمامها للحلف.

وقال في مؤتمر صحفي بعد توقيع السفراء بحلف شمال الأطلسي على البروتوكول "نقف إلى جانب هؤلاء الحلفاء التسعة والعشرين... قادرين ومستعدين للاضطلاع بالالتزامات النابعة من عضويتنا الكاملة".

وعادة ما تستغرق عملية المصادقة نحو عام، وقالت الولايات المتحدة إنها تتوقع انضمام مقدونيا رسميا للحلف عام 2020. وتعرف مقدونيا رسميا الآن بمقدونيا الشمالية بموجب بنود اتفاقها مع اليونان.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن قبول عضو جديد يظهر أن كل الدول الأوروبية التي تفي بمعايير الانضمام يمكنها أن تنضم إلى الحلف الإقليمي، وهو موقف ترفضه روسيا.

وأضاف "يبين هذا أن باب الحلف يظل مفتوحا للدول التي تحقق معاييره وتتمسك بقيمه المتمثلة في الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد".

وتقول روسيا إن الحلف يقوض الأمن في المنطقة بضمه دولا من منطقة البلقان.

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