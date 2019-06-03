شاهد.. ممرضات الموصل مجتهدات حتى في رمضان

في مستشفى البتول في الموصل، يسعى الجميع لبذل قصارى جهدهم للقيام بمهامهم من عمليات توليد ورعاية للمواليد الجدد، حتى خلال شهر رمضان وساعات الصيام الطويلة.

وبسبب الواجب المتحتم عليهم، يضطرون للبقاء في المستشفى حتى وقت الإفطار أو السحور، فعملهم يستمر لـ 24 ساعة، ولا يتناولون الطعام إلا عندما يستطيعون، فالكثير من عمليات التوليد قد تتم في فترة الإفطار.

جواهر حسن، وهي قابلة قانونية قالت:"نحن صائمات في هذا الشهر الفضيل، ونقوم بواجبنا كالمعتاد، وفي الكثير من الأحيان نضطر لقطع افطارنا للقيام بعملنا، فما يهمنا هو سلامة الحوامل والمواليد الجدد ورعايتهم".

الممرضة سروة عبد الكريم قالت:"كممرضات فإننا نقوم بعملنا طوال اليوم، وخلال هذا الشهر تزايدت حالات الولادة، بعضها تزامن مع وقتي الإفطار والسحور".

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النساء في هذه المدينة يعملن بجد لإعادة الحياة إليها، بعد أن دمرتها الحرب.

وفي منطقة أخرى من هذه المدينة، يقع مطبخ للمواد الغذائية، تعمل فيه نساء من أهل المنطقة، لطهي بعض المأكولات، مثل الكبة، وفطائر اللحم.

أمينة الحيالي، والتي تعمل بالتعاون مع هذا المطبخ لتوزيع الطعام على المطلقات والأرامل اللاتي يعشن في أحياء الموصل، خاصة وأنه يعانين في هذا الشهر، من سوء الأحوال بعد ما عانينه في سنوات الحرب.

وتقول:"بالرغم من هموم الحياة، ومشقة الصيام والطقس الحار، إلا أن علينا تذكر واجبنا الإنساني دائما".