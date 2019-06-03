شاهد: لحظة اقتحام حسناء نهائي دوري أبطال أوروبا أرضية الملعب

الحسناء كينسي ولنسكي التي اقتحمت ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في مدريد بين فريقي ليفربول وتوتنهام حصلت على عدد كبير من التعليقات وطلبات الإضافة كصديقة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وبعد ساعات من الكشف عن هويتها، تعرضت الفتاة الجميلة إلى عاصفة من ردود أفعال مشجعي المستديرة بسبب ظهورها المفاجئ. واضطر موقع انستغرام إلى حظر الوصول إلى حسابها إثر تلقيه مئات الالآف من طلبات المتابعة من المعجبين.

وتسللت الفتاة الشابة كينسي ولنسكي إلى أرضية الملعب، في حدود الدقيقة 18 من المباراة التي كانت تجرى بين ليفربول وتوتنهام.

وضم حساب ولنسكي في أقل من 24 ساعة، نحو مليوني ونصف مليون معجب.

أسباب اقتحامها الملعب

بهدف الترويج لموقع يقدم مقاطع إباحية يملكه صديقها عرضت الفتاة نفسها للمساءلة القانونية باقتحامها لأرضية الملعب يوم السبت مساء، وفقا لما ذكرته مواقع وتقارير إعلامية. ويذكر أن صديقها نفسه سبق واقتحم أرضية ملعب نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل بين الأرجنتين وألمانيا.

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