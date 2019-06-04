لبنان: إيران وافقت على العفو عن لبناني معنقل منذ عام 2015

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن وزارة الخارجية والمغتربين قولها يوم الثلاثاء إن إيران وافقت على العفو عن مواطن لبناني اعتقلته إيران في عام 2015 "لتآمره على الدولة".

وقضت محكمة بسجن نزار زكا، وهو خبير تكنولوجيا معلومات لديه تصريح بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، عشر سنوات عام 2016 وتغريمه 4.2 مليون دولار.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها "السفير الإيراني في بيروت اتصل بوزير الخارجية والمغتربين وأبلغه رسميا بتجاوب السلطات الإيرانية المعنية مع طلب... بخصوص العفو".

وقال السفير الإيراني في لبنان إن السلطات في طهران مستعدة لتسليم زكا إلى مسؤولين لبنانيين.

كما نقلت الوكالة عن ممثلين إعلاميين لأسرة زكا قولهم إن مبادرة إطلاق سراحه نجحت ووجهوا الشكر للرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل.

وكان زكا تلقى دعوة لزيارة إيران من مسؤول حكومي عام 2015 لكنه اختفى بعد حضور مؤتمر في طهران. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في وقت لاحق من ذلك العام أن زكا كان على صلة بالجيش وأجهزة المخابرات الأمريكية وأن الحرس الثوري اعتقله.

وفي عام 2017 ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن زكا خسر طعنا على الحكم ضده.

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