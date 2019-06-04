ترامب: أمريكا وبريطانيا عازمتان على التأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن بلاده وبريطانيا تسعيان للتأكد من عدم تطوير إيران لأسلحة نووية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بصحبة رئيسة الوزرائ البريطانية تيريزا ماي بعد لقاء بينهما امتد لمدة ساعة خلال زيارته الجارية للندن.

وأثنى ترامب على ماي زعيمة المحافظين البريطانيين وقال إنه لم يقابل زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين على الرغم من طلب الأخير لأنه يعتبره "قوة سلبية".

ويرافق ترامب خلال زيارته لبريطانيا زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وأعضاء بالإدارة الأمريكية بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.