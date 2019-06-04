خريجة تحصل على 61 ألف جنيه استرليني من جامعة بريطانية بسبب شهادة "ميكي ماوس"

حصلت طالبة في بريطانيا على تعويض قيمته 61 ألف جنيه إسترليني، بعد أن ادعت أنها حصلت على شهادة "ميكي ماوس".

الخريجة وتدعى بوك وانغ وتعرف باسم "فيونا"، عمرها 30 عاما، حصلت على التسوية بعد أن رفعت قضية ضد جامعة أنجليا روسكين، بحجة أنها روجت لدورة تدريبية "عن بعد"، في إدارة الأعمال، عام 2011 بشكل خاطئ.

ونغ التي تخرجت بتخصص "استراتيجية الأعمال الدولية عام 2013، وقالت المدعية في شكواها للمحكمة بأن جودة التدريس في الجامعة ليس عال، لتحصل بعد أن كسبتها على 15 ألف جنيه إسترليني كتسوية، وعلى 46 ألف جنيه إسترليني كمقابل للرسوم القانونية.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

"فوضى".. مسلسل يروي ملاحقات المستعربين لشباب المقاومة في فلسطين

السعودية تستعد لمواجهة غزو الجراد

نقابة الموسيقيين المصرية ترفع الإيقاف عن شيرين عبد الوهاب

وكانت وانغ قد قالت لوسائل إعلام عام 2018:"يعتدقون أننا طلاب أجانب، وأننا هنا لندفع مبالغ مالية لمجرد الحصول على شهادة، لكن ما لا يعلمونه أننا نهتم أيضا بجودة ما نتعلمه".