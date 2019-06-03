السعودية تستعد لمواجهة غزو الجراد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية بأنها مستمرة في عمليات مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي. وخصصت الوزارة 180 فرقة ميدانية و3 طائرات رش جوي لمواجهة غزو الجراد المحتمل في جميع المناطق السعودية.

وصرح مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، محمد الشمراني، بأن "الوضع الراهن لحالة الجراد الصحراوي في المملكة، متمثل في تكون أسراب ذات كثافات عالية في اليمن والربع الخالي تسببت في غزو الجراد لمناطق وسط المملكة في الفترة من كانون الثاني حتى أيار".

وقال الشمراني إن أسرابا عالية الكثافة في مناطق من إرتيريا والسودان غزت الشريط الساحلي، موضحا أن مجموعة من الأعاصير والأمطار تسببت في تكون الوضع الراهن لحالة الجراد الصحراوي، وشملت إعصار "مكونو" في المثلث الحدودي في الربع الخالي، وإعصار "ساجار" في جنوب شرق إفريقيا، وإعصار "لبان" في جنوب شرق اليمن، والأمطار الغزيرة في وسط وشرق السودان وإرتيريا، بالإضافة إلى الأمطار الشتوية المتأخرة والربيعية المبكرة على المناطق السعودية.

وتوقع الشمراني، أن تبحث أسراب الجراد غير الناضج عن الغطاء الأخضر سواء المراعي أو المحاصيل لتتغذى وتنضج، وكذلك في نهاية المطاف لتتغذى استعدادا للهجرة، مما يسبب أضرارا على المحاصيل المروية، مبينا أن المحاصيل سرعان ما تتجدد لأن الضرر سيطال الجزء الخضري من النباتات فقط.

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