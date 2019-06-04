كأس العالم للسيدات.. تعرّف على أبرز الأسماء في تاريخ اللعبة

أيامٌ قليلة وتنطلقُ الدورة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا، والتي تتوزع مبارياتها على تسع مدن، وتستمر مدّة شهر لتنتهي في السابع من شهر تموز/يوليو القادم.

البطولة الكروية العالمية للسيدات، والتي ينظمها الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" انطلقت نسختها الأولى في العام 1991، وتقام البطولة كل أربعة أعوام، وتتم في السنوات الوترية لكي لا تتزامن مع بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال والتي تقام في السنوات الشفعية.

ويتنافس في النسخة الثامنة 24 فريقاً، فيما يلعب البلد المضيف ضد كوريا الجنوبية في الافتتاح باستاد بارك دي برينس، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات الست إلى أدوار خروج المهزوم بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث، ويقام الدور قبل النهائي والنهائي في ليون حيث يقع نادي أولمبيك ليون أنجح فريق فرنسي في كرة القدم للسيدات، وتقام المباراة النهائية في السابع من يوليو تموز.

ونقدّم لعشّاق اللعبة، تعريفاً بأبرز اللاعبات، اللواتي كنّ سجّلن حضوراً لافتاً في الملاعب من حيث الأداء والسيطرة على الملعب أو من حيث عدد الأهداف التي سجّلنها في شباك الفريق الخصم.

البرازيلية مارتا فييرا

اللاعبة البرازيلية مارتا فييرا رويترز

تعدّ اللاعبة البرازيلية مارتا فييرا والبالغة من العمر 33 عاماً أسطورة كرة القدم للسيدات، وهي أفضل هدّافة على الإطلاق، وتلقّب بـ"بيليه مُرْتدٍ تنّورة"، وتتصدر مارتا قائمة الهدافين برصيد 15 هدفاً في بطولة كأس العالم، وهو العدد نفسه الذي حققه الأسطورة بيليه في تاريخه الكروي.

وحصلت مهاجمة فريق أورلاندو برايد الأمريكي العام الماضي على لقب أفضل لاعبة في العالم وذلك للمرة السادسة، وتمّ تصنيف مارتا كواحدة من أكثر الشخصيات العامة البرازيلية نفوذاً، وهي صاحبة أعلى راتب في العالم، وحملت العلم الأولمبي في ألعاب ريو 2016 وكانت أول امرأة تخلد بصمتها في الأسمنت في ملعب ماراكانا في ريو، مع الإشارة إلى أنها كانت بدأت باللعب مع منتخب البرازيل في عام 2002، ولديها 110 هدفاً مع منتخب بلادها، مع الإشارة إلى أن فريق البرازيل لم يفز بكأس العالم أو ذهبية الألعاب الأولمبية من قبل وبلغت.

الأمريكية أليكس مورغان

اللاعبة الأمريكية أليكس مورغان رويترز

يتربّع فريق الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم للسيدات في قمّة الترتيب العالمي، حيث أن لاعبات الفريق رفعن كأس العالم في نهاية ثلاث نسخ للبطولة العالمية، وتعدّ أليكس مورغان أحد أهم روافع تحقيق تلك الإنجازات.

ووُصفت مورغان في العام 2018 بأنها أفضل هدّافة برصيد 18 هدفاً في 20 مباراة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ثلاثية ضد اليابان، وحصلت على الحذاء الذهبي كأفضل هدّافة في تصفيات كأس العالم للسيدات، برصيد سبعة أهداف خلال المباريات الخمس.

مورغان، كابتن فريق بلادها، ومهاجمة فريق أورلاندو برايد، كتبت سلسلة من كتب الأطفال عن فريق كرة القدم للفتيات، وكانت واحدة من أول ثلاث نساء يظهرن على غلاف لعبة فيديو "فيفا" (إلى جانب الكندية كريستين سينكلير والاسترالية ستيف كاتلي في العام 2015، وفي العام التالي ظهر لونيل ميسي على غلاف "فيفا").

ويبدو أن طريق الولايات المتحدة في هذه البطولة معبّداً نسبيا إذ تواجه تشيلي وتايلاند في أول مباراتين لكن السويد قد تمثل لها مشكلة في المباراة الأخيرة التي ستحدد على الأرجح صدارة المجموعة.

الاسكتلندية ايرين كوثبرت

اللاعبة الاسكتلندية ايرين كوثبرت رويترز

للمرة الأولى في تاريخه، يتأهل منتخب اسكتلندا لكرة القدم للسيدات لبطولة كأس العالم، وهو إنجاز كان أحرزه فريق الرجال في البلاد عام 1998.

ولعلّ من الإنصاف القول أنه ما أن يذكر الفريق الكروي النسوي الاسكتنلدي، حتى يتبادر إلى الذهن اسم اللاعبة إيرين كوثبرت، التي سجّلت هدفاً مثيراً ضد جامايكا الأسبوع الماضي خلال مباراة تحضيرية لكأس العام والتي فازت فيها اسكتندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام جمهور بلغ نحو 20 ألف نسمة.

وتمّ ترشيح كوثبرت البالغة من العمر 20 عامًا، لجائزة أفضل لاعبة كرة القدم للموسم 2018/2019 بعد أن سجّلت حضوراً كروياً رائعاً ضمن فريق تشيلسي في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جرمان وأولمبيك ليون.

الاسترالية سام كير

اللاعبة الاسترالية سام كير رويترز

تعدّ الأسترالية سام كير أفضل هداف على الإطلاق في دوري الولايات المتحدة الوطني للسيدات لكرة القدم، وهي تلعب في خط الهجوم مع فريق شيكاغو ريد ستارز وفريقها الوطني (الملقب بـ ماتيلداس)، وكان أسمها لمع أول مرة في سماء كرة القدم حينما كان عمرها 15 ربيعاً.

فازت كير بميدالية جولي دولان كأفضل لاعب في أستراليا في عام 2017 ، بعد أن حصلت على لقب أفضل هدّافة في بطولة الأمم في ذلك العام، وحصلت العام الماضي على لقب أفضل لاعبة ناشئة.

البريطانية ستيف هوتون

اللاعبة البريطانية ستيف هوتون رويترز

ستيف هوتون، كابتن فريق المملكة المتحدة ومانشستر سيتي، وأصبحت تعرف بـ"هوتون إم بي إي" (بعد حصولها على جائزة إم بي إي في العام 2016 تكريماً للحضور البارز الذي سجّلته في الملاعب الخضراء) وشاركت في 100 مباراة دولية، وفي مباراة ضد البرازيل سجّلت هدف الفوز لبلادها أمام حشد من 80 ألف مشاهد في ملعب ويمبلي في أولمبياد لندن 2012، وفي وقت سابق من هذا الشهر قادت هوتون مانشستر سيتي للفوز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على وست هام في كأس الاتحاد الكروي للسيدات.

يذكر أن فريق إنجلترا يلعب في هذه البطولة ضمن المجموعة الرابعة بجانب إسكتلندا والأرجنتين واليابان الحاصلة على اللقب في 2011.

النرويجية آدا هيغربرغ

اللاعبة النرويجية آدا هيغربرغ رويترز

اللاعبة آدا هيغربرغ تلعب مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ومثّلت بلادها على مستوى الدولي للناشئين، وشاركت لأول مرة مع المنتخب الأول لبلادها في عام 2011، وفي عام 2013 كانت جزءًا من منتخب النرويج الذي فاز بالميدالية الفضية في بطولة أمم أوروبا للسيدات .

فازت هيغربرغ بجائزة أفضل لاعبة بأوروبا في العام 2016، وفي العام 2018 كانت أول امرأة تحصل على جائزة الكرة الذهبية.

في هذه النسخة تخوض النرويج البطلة السابقة للنهائيات بدون اللاعبة أدا هيغربرغ التي ترفض اللعب مع منتخب بلادها منذ بطولة أوروبا 2017 بسبب خلاف في كيفية إدارة الفريق.

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