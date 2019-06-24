كأس العالم للسيدات: المنتخبان الفرنسي والألماني يتأهلان لدور الثمانية

استطاعت فرنسا الصعود لدور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بفوزها 2-1 على البرازيل، لتضرب موعدا محتملا مع الولايات المتحدة حاملة اللقب.

وتمكنت كذلك ألمانيا، الفائزة باللقب مرتين من بلوغ دور الثمانية، بعد أن حافظت على سجلها بدون هزيمة في كأس العالم للسيدات لكرة القدم، و اختتمته بفوز ثلاثة أهداف نظيفة على حساب نيجيريا.

وتتنافس اليوم كل من إسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، وتلاقي السويد كندا لتحديد باقي المترشحين لدور الثمانية عشر، لطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تقام في فرنسا.

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