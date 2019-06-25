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المملكة المتحدة

منح لامبارد الضوء الأخضر للتفاوض بشأن تدريب تشيلسي

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد -
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رويترز - Gannouni, Ahmed
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أعلن نادي ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن إدارة الفريق منحت تشيلسي الإذن بالتفاوض مع فرانك لامبارد المدرب الحالي للفريق بشأن إمكانية انتقاله للعمل في ستامفورد بريدج.

وبزغ نجم لامبارد كمرشح لخلافة ماوريتسيو ساري في تدريب تشيلسي عقب تعاقد المدرب الإيطالي مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف ديربي كاونتي في بيان "مع اقتراب فترة الإعداد التي تسبق الموسم بالنسبة لكلا الناديين، يحدونا الأمل أن يتمكن تشيلسي في إنجاز محادثاته سريعا" مؤكدا أنه لن يصدر المزيد من التعليقات حتى يكون التوقيت ملائما لذلك.

وقاد لامبارد، الذي نال ثلاثة ألقاب للدوري الانجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا كلاعب ضمن صفوف تشيلسي، ديربي لنهائي ملحق الصعود الموسم الماضي وذلك في أول مواسمه مع الفريق.

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