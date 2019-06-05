عمدة لندن يرد على ترامب: الرئيس يتصرف كطفل في ال 11 وننتظر منه أن يكون قدوة

قال صادق خان، رئيس بلدية لندن، إن التغريدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين، كأنها صادرة عن طفل عمره 11 سنة.

ترامب، الذي يقوم بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة، وصف صادق خان من خلال تغريدة بـ "الفاشل".

وكتب ترامب على تويتر قبل فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن "@صادق خان، الذي كان أداؤه سيئا على كل المستويات كرئيس للبلدية، كان بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف لبريطانيا على الإطلاق".

وكان خان قد صرح لشبكة بي بي سي أنه كان في اجتماع عندما بدأ ترامب بنشر التغريدات، وألمح إلى أنه لم يصدق أنها صحيحة، وقال: "في البداية اعتقدت أنها مزحة، صادرة عن طفل عمره 11 عاما".

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وقال رئيس بلدية لندن إنه يحب الولايات المتحدة، وإنه من الجيد أنها حليفة لبريطانيا، وأشار أنه يعتقد أن بسط السجادة الحمراء فيما يسمى بـ "زيارة دولة" ليست مناسبة للرئيس الحالي.

وأضاف:"علينا أن نكون حريصين بإعطاء انطباع أننا متسامحين في بعض الأمور، مثل فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم، على الحدود مع المكسيك، ومهاجمة المثليين جنسيا، والانسحاب من معاهدة باريس للمناخ".

وحث خان رئيسة الوزراء تيريزا ماي على أن تتحدى ترامب علنا في بعض الأمور، أي في الأمور التي تختلف فيها بريطانيا مع الولايات المتحدة.