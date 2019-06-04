شاهد.. ‫ترامب على مرحاض ذهبي في احتجاجات لندن

وضع محتجون يوم الثلاثاء في ساحة ترافلغار تمثالا ارتفاعه 16 قدما على شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يجلس على مقعد دورة مياه مصنوع من الذهب.

الطريف بالموضوع، أن الروبوت الموجود بين المعرض الوطني وعمود نيلسون، أطلق عليه اسم "Dumping Trump"، كما أنه يقول أخبارا كاذبة، ويطلق الغازات.

مصمم هذا الريبوت، واسمه دون ليسيم، خبير ديناصورات، كان قد عمل مستشارا في فيلم "جوراسيك بارك"، قال:"هذا العمل تكريم لترامب، أردنا أن نحاكي ما يقوم به بشكل يومي، وهو الجلوس في المرحاض، وإطلاق تغريدات مبتذلة، هذا الروبوت في الحقيقة مثل حصان طروادة، عائلة صادق خان مختبئة فيه، وسيفاجئون الجميع عند البدء بالاحتجاج".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

شاهد: ترامب يحظى باستقبال ملكي فاخر في لندن

ما هي الخطوات القانونية اللازمة التي قد تمكن الكونغرس من عزل ترامب؟

فيديو: مأدبة ملكية بانتظار ترامب وميلانيا في قصر بكنغهام

ويزور ترامب وزوجته بريطانيا من 3 – 5 يونيو الجاري، في زيارة دولة، وقد دعته الملكة إليزابيث لهذه الزيارة.

وقد تتسع دائرة الاحتجاجات على هذه الزيارة يوم غد وسط لندن، حيث من المقرر انضمام زعيم حزب العمل جيرمي كوربين إلى عشرات الآلاف من المتظاهرين، للتعبير عن معارضتهم لترامب.