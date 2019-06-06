الإمساك بملكة دبي.. مغامرة شيقة في البحر لاصطياد سمكة فريدة

في هذه الحلقة من برنامج أدفنتشرز تأخذكم الكاميرا مع مراسل يورونيوز جيمس أوهاغان في تجربة فريدة وشيقة، قرب شواطئ جزيرة النخلة، للإمساك بملكة دبي الشهيرة.

بالإضافة إلى الأبنية الشاهقة في المدينة العريقة والعصرية، وبالقرب من جزيرة النخلة الشهيرة التي وجدت طريقها العمراني إلى داخل البحر، يوجد حيد مرجاني هو واحد من أكبر الشعب المرجانية الاصطناعية في العالم. تحول إلى بيئة طبيعية ومحيط حيوي متكامل أضاف المزيد من الثراء إلى الحياة البحرية الغنية في بحر دبي في الخليج العربي.

قفزنا إلى القارب مع نيك باولز، مؤسس مدرسة Ocean Active Fly لتعليم صيد الأسماك بالطعم الطائر، والذي يسمى عادة الصيد بالذباب الاصطناعي أو Fly-Fishing، حيث تستخدم فيه ذبابات مصنوعة من خيوط وريش كطعم لجذب الأسماك الكبيرة إلى سطح الماء.

ويتطلب الصيد بالذباب الاصطناعي مهارة خاصة، ويتم عن طريق رمي الطعم وسحب الخيط بسرعة وخفة، لتقليد حركة الذباب والحشرات التي تطير بمقربة من سطح الماء، وعلى الصياد ألا يتوقف عن الحركة، لهذا يفضل القيام به من قارب متحرك.

تمكنا بهذه الطريقة اصطياد سمكة "ملكة دبي" كبيرة يصل وزنها لسبعة أو ثمانية كيلوغرامات. وبالطبع أعدناها إلى الماء بعد ذلك فهدفنا الأول من هذه المغامرة هو الاستمتاع بهذه الرياضة الشيقة وبجو دبي الصيفي الرائع.

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