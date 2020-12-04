شاهد: مغامرة تسلق الجبال الصخرية في دبي

تعد أعالي جبال الحجر أحدى مناطق التنزه الطبيعية في دبي وإحدى وجهات عشاق التسلق في الإمارة.

رافقت يورونيوز المرشد الجبلي ومؤسس "أدفنتوري أوت دور" فادي حشيشو للقيام بتجربة تسلق جبل صخري إلى غاية القمة في منطقة حتا.

وكان فادي حشيشو عاملا في قطاع الشركات قبل أن يستقيل من أجل التفرغ لما يحب ألا وهو التسلق.

ويذكر حشيشو تجربته بالقول: "قبل 5 سنوات كنت أعمل في مجال الشركات. تسلقت قمة كليمنجارو -في تنزانيا- كانت تلك أول قمة كبيرة بالنسبة لي. بعد شهرين استقلت، وحصلت على شهادة متسلق جبال، متسلق جليد، ومتسلق صخور، وعدت وها أنا ذا".

وعن سبب تفضيله لهذه الجبال يقول "جبال الحجر هذه فريدة من نوعها وفي تكوينها الصخري. إنها قاسية للغاية" ويضيف " وهي أيضا ملعب كبير ومتنوع حقا في بلادنا".