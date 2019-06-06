شاهد: انهيار جسر بقرية بيجتا في جمهورية داغستان جنوب روسيا

أكدت السلطات المحلية بجمهورية داغستان جنوب روسيا انهيار جسر بقرية بيجتا الصغيرة. وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أن أسباب انهيار الجسر ربما تعود لهشاشته بحيث لا يمكنه تحمل وزن أربع سيارات. وأوضحت نفس المصادر أن عدة سيارات كانت موقوفة على الجسر أثناء انهياره.

ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى أو إصابات حيث أكدت نفس المصادر أن أصحاب السيارات التي هوت في النهر إثر انهيار الجسر كانوا في مسجد قريب لأداء الصلاة. وقامت فرق الإنقاذ بإخراج السيارات التي سقطت أسفل الجسر عقب انهياره.

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