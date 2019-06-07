الصين تكشف عن قطار هو الأسرع في العالم وقد يفوق أحيانا سرعة الطائرة

قطار تفوق سرعته سرعة الطائرة في بعض الحالات.

كشفت الصين عن نموذج أولي لقطار فائق السرعة قامت بتصميمه لنقل الركّاب بسرعة تصل إلى 600 كيلومتر في الساعة (370 ميلاً) ، ما يعني أنه أسرع بـ241.5 كيلومتراً في الساعة (150 ميلاً) من أسرع قطار يعمل في الوقت الراهن.

القطار الجديد، والذي تعمل عليه شركة "تشاينا رايلنغ ستوك كوربوريشن" الحكومية، تم تصميمه لكي يسير مرتفعاً فوق مساره باستخدام التقنية الكهرمغناطيسية (ماغليف)، فهو يعتمد في سيره على المغناطيس حيث أنه لا يحتوي على محركات ميكانيكية ولا يسير على سكك حديدية فهو يطفو في الهواء معتمدا على وسادة مغناطيسية يعمل على تكوينها مجالاتٌ كهرومغناطيسية قوية.

وذكر رئيس فريق تطوير القطار الجديد، لصحيفة "تشينغداو ديلي" الصينية، دينغ سانسان، أنه وبالنظر إلى السرعة الفائقة للقطار، فإن الرحلة على متنه أسرع من السفر بالطائرة في ظروف معينة.

وأضاف المهندس سانسان أن الرحلة من بكين إلى شنغهاي والتي تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة بالطائرة، يمكن قطعها خلال ثلاث ساعات ونصف تقريباً بواسطة قطار ماغليف الجديد، متوقعاً أن يتم تشغيل هذا القطار في النصف الثاني من العام الجاري.

يذكر أن اليابان تعمل أيضا على تصنيع قطار ماغليف بسرعة تصل إلى 600 كيلومتر في الساعة، ويتوقع أن يدخل القطار الياباني الخدمة في العام 2027 لينقل الركّاب بين العاصمة طوكيو ومدينة ناغويا.

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