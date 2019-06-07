إصابة 25 شخصا بجراح طفيفة في انفجار قوي وقع جنوب السويد

قالت الشرطة إن 25 شخصا أصيبوا بجراح طفيفة في انفجار قوي وقع اليوم الجمعة 7 يونيو/ حزيران في بلدة لينشوبينج بجنوب السويد وألحق أضرارا بعدد من المباني.

ولم يتضح سبب الانفجار لكن الشرطة قالت إنها فتحت تحقيقا جنائيا.

وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجارا قويا حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.

وأكدت متحدثة من مستشفى جامعة لينكوبينغ وصول عدة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة اصابتهم بالتفجير.

Vittnet: "Det lät mullrande, som åska, fast mer skarpt. Det är rätt mycket kaos, och rätt mycket poliser här utanför." Publiée par Aftonbladet sur Vendredi 7 juin 2019

وقد نشرت صحيفة محلية صورة لمبنييْن، مع آثار دمار واضحة، من زجاج مهشّم وشُرفات متصدعة، وأضرار في سطح المبنى.

وقال بونتوس يوهانسون (21 عاما) وهو مهندس يقيم في مبنى قريب، إنه سمع انفجارا مدويا. وقال في حديث لرويترز "في بادئ الأمر لم يدر بذهني أن شيئا سيئا قد حدث إلى أن رأيت نافذة الجيران مكسورة. خرجت من الشقة ثم رأيت الفوضى في الخارج".