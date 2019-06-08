حين تخون النساء.. الألمانيات في المقدمة والإسبانيات الأكثرُ وفاءً (دراسة)

بين الرجال والنساء.. أي الجنسين أكثر ميلا للخيانة ولمن تكون الغلبة؟ وهل تغيرت نظرة المجتمع للمرأة التي تخون؟

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد IFOP الفرنسي على شريحة شملت 5000 آلاف سيدة أروبية منهن 1000 فرنسية أن حالات الخيانة التي ترتكبها النساء في تزايد لكن تبقى أقل عددا من الخيانات التي يكون الرجال أبطالها.

وقد كان الهدف من الدراسة التي أجراها المعهد الفرنسي لصالح موقع Gleeden.com المختص في العلاقات خارج إطار الزواج هو معرفة تغير النظرة لخيانة المرأة ومدى تأثير القواعد والقوانين الأخلاقية على تلك النظرة.

فنحن هنا لا نتحدث عن مجتمعات شرقية تحكمها التقاليد والعادات والتقافات، بل عن مجتمع غربي قطع شوطا كبيرا في مجال تحرر المرأة ورغم هذه فهو لا يقبل مثل هذه السلوك من المرأة وإن فعل فعلى مضض.

نظرة المجتمع لا تزال سلبية

كشفت الدراسة أن المجتمع لا يزال ينظر للأنثى الخائنة نظرة أكثر سلبية وأشد قسوة من نظرته للرجل الخائن. فمن أصل 1004 نساء فرنسيات فوق سن الثامنة عشرة ممن استُطلعت آراءهن، ثمة 77% منهن قلن إن أقاربهن لا يخفون استهجانهم وصدمتهم حين يسمعون عن امرأة خانت شريكها بينما لا تتعدى النسبة 23% حين يتعلق الأمر بالرجل.

في نصف قرن ارتفعت نسبة الخيانة بين النساء من 10% إلى 32%

الاستطلاع كشف أيضا أن عدد الخيانات لدى النساء في الخمسين سنة الماضية قد ارتفع من 10% في 1970 إلى 24% عام 2001 ومنه إلى 32% في 2014.

أما هذه السنة، فإن ثلث النساء المستطلعة آراؤهن اعترفن بإقامة علاقة جنسية مع شخص غير شريكهن. لكن بحسب الدراسة، تبقى هذه النسبة أقل من نسبة الرجال الذين يخونون زوجاتهم ( 49% عام 2019).

أسباب الخيانة

أشار الاستطلاع إلى أن النساء اللواتي اعترفن بالخيانة قلن إن هناك سببا واحدا لما فعلنه وهو: الانجذاب الجسدي أو الجنسي نحو العشيق. فقد اعترفت 52% من الفرنسيات أن آخر مغامرة عشْنها كانت بسبب انجذاب نحو شخص ما، وهذا يعني أن الخيانة لدى النساء لا تكون بالضرورة نتيجة لوجود مشاكل بين الزوجين.

ومن الأسباب الأخرى هو عدم الاهتمام. إذ قالت 47% من الفرنسيات إن شريكهن لا يهتم بهن بالقدر الكافي. فيما قالت 18% منهن أنهن خنّ أزواجهن ردا على خيانة الشريك.

الألمانيات على رأس القائمة والإسبانيات الأكثر وفاء

وعلى المستوى الأوروبي، فقد وجدت الدراسة أن الألمانيات على رأس قائمة الأوروبيات في الخيانة الزوجية. فنسبة 43 % منهن لا يجدن غضاضة في الاعتراف بخيانتهن تليهنّ الفرنسيات بنسبة 37% وتتقاسم الإيطاليات والبريطانيات المرتبة الثالثة بنسبة 33% أما الإسبانيات فهن الأكثر وفاء إذ لا تتعدى نسبة من اعترفن بالخيانة عتبة ال 30%.