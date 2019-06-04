ممثلة تقود حملة ضد انتعال النساء للكعب العالي خلال العمل في اليابان

قامت ممثلة وكاتبة يابانية بإطلاق حملة من أجل وضع قوانين لمنع فرض أرباب العمل على النساء انتعال احذية الكعب العالي خلال ممارستهن للعمل في اليابان.

وكُللت الحملة التي أطلقت عليها الممثلة يومي إيشيكاوا اسم #كوتو بتقديم عريضة إلى وزارة العمل اليابانية، الإثنين.

وحظيت الحملة التي اشتقت من دمج احرف كلمتي "كوتسو" التي تعني أحذية و"كوتسوو" التي تعني الألم باليابانية، بتأييد 19 ألف شخص على الإنترنت.

وأفاد المشاركون في الحملة أن انتعال الكعب العال عند إجراء مقابلات التوظيف، أو العمل في الشركات اليابانية بات أمرا شبه اجباري عليهن.

وقالت إيشيكاوا خلال لقائها بالصحفيين بعد اجتماعها مسؤولين في وزارة العمل "قدمنا اليوم عريضة للمطالبة باعتماد قوانين تحظر على أصحاب العمل إجبار النساء على انتعال الكعب العالي باعتباره شكلا من أشكال التمييز الجنسي".

مضيفة أنها التقت "امرأة مسؤولة في الوزارة بدت متعاطفة مع قضيتنا... وأخبرتنا إنها المرة الأولى التي يتردد فيها صدى هذه المطالبات في الوزارة"، موضحة "إنها الخطوة الأولى نحو تحقيق هدفنا".

وكانت بداية قصة هذه الحملة عندما غردت إيشيكاوا على تويتر وهي تشتكي من فرض شرط انتعال الكعب العالي للعمل في أحد الفنادق، لتلقى بعدها تفاعلا وتعاطفا كبيرين.

وقالت: "بما أنني أدركت أن كثيرا من الأشخاص يواجهون المشكلة نفسها، قررت إطلاق الحملة".

قوانين عن الكعب العالي في أوروبا أمريكا وكندا

ولعلها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق حملة لمنع اشتراط انتعال الكعب العالي في اليابان، إلا أن هناك بلدان قامت بالفعل بفرض قوانين بشأن الكعب العالي.

فقد كانت وكالات التوظيف في بريطانيا إلى وقت قريب تشترط قواعد معينة تخص المظهر والملابس أثناء العمل، منها انتعال الكعب العالي وتجديد مساحيق التجميل، ووصل الأمر إلى غاية البرلمان البريطاني بعدما شنت ممثلة بريطانية حملة أجبرت المشرعين على إعادة النظر في قوانين ملابس النساء في العمل.

أما في كندا التي تفرض ارتداء الكعب العالي على الموظفات خلال عملهن، إلا أن مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، كانت الاستثناء بعد إلغائها هذا الشرط الذي كان إلزاميا.

وفي الولايات المتحدة فقد أعطت اللجنة الفيدرالية الحرية للشركات في تحديد القوانين المتعلقة بالقواعد الواجب اتباعها فيما يخص اللباس خلال العمل، إلا أنه في 2015 تم إقرار عدم فرض أرباب العمل لزي أو حذاء معين على العملات لاعتباره تمييزا.

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