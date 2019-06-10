ترامب يدافع عن إتفاق الهجرة الغير واضح المعالم مع المكسيك

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد عن اتفاق إدارته مع المكسيك من الانتقادات بعدم وجود التزامات جديدة كبرى لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وقال إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبا.

لا تزال الجوانب الرئيسية للاتفاق غير واضحة، بما في ذلك إن كانت المكسيك تعهدت بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، وما إذا كان الاتفاق وسع نطاق التزام سابق من جانب المكسيك لفرض ضوابط أشد على حدودها الجنوبية مع جواتيمالا.

وقال أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ إن العديد من جوانب الاتفاق ليست جديدة، في حين رفض السفير المكسيكي لدى الولايات المتحدة تأكيد إن كان الاتفاق يتضمن أي التزامات بشأن السلع الزراعية.

ولم يتضمن الاتفاق، الذي أعلن يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من المحادثات في واشنطن، تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها خمسة في المئة على جميع البضائع المكسيكية، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، ما لم تلتزم المكسيك ببذل المزيد للمساعدة في الحد من زيادة المهاجرين الذين يصلون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر "المكسيك لم تكن متعاونة بشأن الحدود في أمور كانت تشغلنا... والآن لدي ثقة كاملة خاصة بعد التحدث مع رئيسهم بالأمس، أنهم سيكونون في غاية التعاون ويرغبون في إنجاز المهمة على النحو الصحيح".

وأضاف "المهم.. أنه تم الاتفاق على بعض الأمور التي لم تذكر في البيان الصحفي أمس، وتحديدا أمر ما. وسيتم إعلان هذا في الوقت المناسب".

ووضح البيان المشترك الذي صدر يوم الجمعة شروط الاتفاق بشكل كبير، لكنه تضمن القليل من التفاصيل.

وقفز البيزو المكسيكي مقابل الدولار في الأسواق الآسيوية وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأحد بعد الاتفاق.

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