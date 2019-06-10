الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تنفذ تهديدها وتزيد معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب

قال يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إن إيران نفذت تهديدها المتعلق بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب.

وحدد الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع قوى عالمية حدا أقصى لكمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يُسمح لإيران بإنتاجه. وقال أمانو في مؤتمر صحفي إن من غير الواضح متى قد تصل إيران لهذا الحد بسبب التذبذب في معدلات الإنتاج.

وأحجم أمانو عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن معدل الإنتاج.

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