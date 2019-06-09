إيران تكشف عن منظومة دفاع متوسطة المدى تستهدف المقاتلات والطائرات المسيرة

كشفت إيران عن نظام دفاع جوي جديد قادر على استهداف الطائرات المقاتلة والطائرات من دون طيار. النظام الجديد يدعى "15 خرداد"، وهو عبارة عن نظام دفاع جوي صاروخي أرضي مصنوع على ارتفاعات متوسطة المدى، وبإمكانه تتبع واستهداف ما يصل إلى 6 أهداف في وقت واحد.

وتزامن الإعلان عن النظام الدفاعي الجديد مع الاحتفال بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني وانتفاضة "15 خرداد"، التي توافق الـ 5 من يونيو-حزيران 1963.

أ ب

الجنرال أمير حاتمي وزير الدفاع الإيراني قال: "هذا النظام هو نظام دفاع جوي صاروخي أرضي مصمم على ارتفاعات متوسطة المدى، وقادر على الكشف عن أهداف كالمقاتلات والطائرات المسيرة المهاجمة على بعد 150 كيلومتر وتتبع أهداف علب بعد 120 كيلومتر"، مضيفا: "النظام الدفاعي الجديد قادر على الكشف عن الأهداف الخفية على بعد 85 كيلومتر والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كيلومتر".

وحسب المعلومات التي أورتها وسائل إعلام إيرانية، فالنظام الدفاعي الجديد قادر على تنفيذ عمليات حربية في أقل من 5 دقائق ويملك أجهزة كشف ورادارات وقادر على الاشتباك المؤثر مع أهداف جوية بقدرات هجومية عالية كطائرات الاستطلاع وقاذفات القنابل والمقاتلات التكتيكية وقال. وحسب أمير حاتمي فمنظومة الفاع بإمكانها تدمير أهداف كروز إن كانت متواجدة في نطاقها.

أ ب

ويأتي هذا الإعلان عن منظومة الدفاع الجديدة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وإعادة فرضها لجملة من العقوبات المشددة على الجمهورية الإسلامية.