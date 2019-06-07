6000 جندي مكسيكي لوقف قوافل المهاجرين إلى الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد الخميس إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إيبرارد للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن "أوضحنا أن هناك 6000 فرد سيتم إرسالهم إلى هناك".

وأضاف أن محادثات المكسيك مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ستستمر يوم الجمعة. وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية بدءا من الأسبوع المقبل ما لم تفعل البلاد المزيد لوقف تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة.

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ومنذ أيام أقدم يوم الأربعاء، حوالي 200 رجل من الشرطة العسكرية، وعملاء دائرة الهجرة والشرطة الفيدرالية في المكسيك على سد الطرق أمام حوالي 1000 مهاجر من دول أمريكا الجنوبية، الذين كانوا يسيرون في أحد الشوارع الرئيسية محاولين اجتياز الحدود باتجاه الولايات المتحدة.

عملية إيقاف تقدم قافلة المهاجرين هذه تظهر مدى جدية السلطات في المكسيك للحد من استخدامها كمحطة عبور إلى الجانب الآخر من الحدود.

وتم اعتقال بعض الأشخاص الذين حالوا المقاومة واختراق الطوق الأمني، كما تم نقل البقية بالحافلات، ونُقل شاب إلى المستشفى لإصابته بوعكة صحية.

وبحسب تصريحات ضباط في دائرة الهجرة، فسيتم نقل حوالي 600 – 800 مهاجرا إلى مركز الحجز في تاباشولا.