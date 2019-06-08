ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة ويعلق الرسوم الجمركية

توصلت الولايات المتحدة والمكسيك يوم أمس الجمعة 8 يونيو/حزيران إلى اتفاق يحول دون نشوب حرب تجارية بين البلدين، وذلك بعد أن تعهدت المكسيك باتخاذ "إجراءات قوية" لمنع هجرة أشخاص، معظمهم من أمريكا الوسطى، إلى الولايات المتحدة عبر الحدود بين البلدين.

وكان ترامب، الذي بدأ بهجومه على الهجرة غير الشرعية منذ أن كان مرشحا، قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم نسبتها خمسة في المئة، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل تتصاعد إلى 25 في المئة ما لم تفعل المكسيك المزيد لتشديد الرقابة على حدودها.

وفرض تلك الرسوم كان سيدخل الولايات المتحدة في حرب تجارية أخرى مع أحد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها، وسيزيد من اضطرابات الأسواق المتوترة بالفعل بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.

وذكر الإعلان الأمريكي المكسيكي المشترك، الذي صدر في واشنطن بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين البلدين، أن المكسيك وافقت عل استقبال مزيد من المهاجرين الذين يطلبون اللجوء السياسي في الولايات المتحدة بينما ينتظرون صدور حكم قضائي بشأن حالاتهم، ووافقت كذلك على زيادة القيود على الهجرة غير الشرعية، ومنها نشر الحرس الوطني على حدودها الجنوبية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في واشنطن إن نشر الحرس الوطني سيبدأ يوم الاثنين 10 يونيو/حزيران، وأضاف "أعتقد أنه توازن عادل".

ولم يلب الاتفاق فيما يبدو مطلبا أمريكيا رئيسيا بقبول المكسيك تصنيف "دولة ثالثة آمنة" الذي كان سيجبرها على أن تسمح بشكل دائم بدخول معظم طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى.

وفي تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع تويتر، غرد ترامب قائلا "يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلت إلى اتفاق موقع مع المكسيك. الرسوم الجمركية التي من المفترض أن تطبقها الولايات المتحدة يوم الاثنين (المقبل) على المكسيك عُلقت بموجب ذلك (الاتفاق) لأجل غير مسمى".

وأفاد الإعلان المشترك بأن البلدين سيواصلان المناقشات، التي ستكتمل خلال 90 يوما، بشأن مزيد من الخطوات.

المكسيك تتجنب الدخول في مواجهة مع الحكومة الأمريكية

في سياق متصل، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مجددا رغبته في تجنب الدخول في مواجهة مع الحكومة الأمريكية وفي البقاء على علاقة جيدة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وسط تهديد بحرب تجارية بشأن الهجرة.

وجاءت تصريحات لوبير أوبرادور خلال اجتماع مع رؤساء بلديات ومسؤولين وزعماء أعمال من أمريكا الشمالية في منتجع لوس كابوس على المحيط الهادي في شمال غرب المكسيك.

وأوقف ضباط الحدود الأمريكيون أكثر من 132 ألف شخص لدى عبورهم من المكسيك في مايو/ أيار، وهو أعلى معدل شهري منذ 2006.

وكانت المكسيك قد أعدت قائمة برسوم جمركية محتملة للرد على العقوبات الأمريكية تستهدف منتجات من ولايات زراعية وصناعية تعتبر قاعدة ترامب الانتخابية، وهو أسلوب تستخدمه الصين بهدف التأثير على محاولة الرئيس الأمريكي الترشح لفترة جديدة عام 2020.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية تصل إلى 25 في المئة على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية الشهر الماضي، مما دفع بكين إلى فرض رسوم على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار.

ويعتمد الاقتصاد المكسيكي بدرجة كبيرة على الصادرات للولايات المتحدة، وتعرض للانكماش في الربع الأول وكان سيتلقى ضربة قوية إذا تم فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية.

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