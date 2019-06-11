روسيا تعلن تسليمها منظومة إس-400 إلى تركيا في يوليو

قال يوري أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين للصحفيين، الثلاثاء، إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي في يوليو تموز.

وأغضبت الصفقة، التي أبرمتها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مع موسكو لشراء المنظومة، الولايات المتحدة التي هددت بحذف أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 إذا لم تنسحب تركيا من الصفقة مع موسكو.

وتعتزم تركيا انهاء صفقة المنظومة الدفاعية الروسية، فضلا عن شرائها لطائرات أمريكية من نوع إف-35 من الجيل الخامس هي الأحدث حتى الآن، وتقوم واشنطن بتدريب طيارين من الجيش التركي على قيادتها.

لكن إصرار تركيا شراء أس-400 أغضب الولايات المتحدة التي صعدت من لهجتها مع نظيرتها التركية من إجل العدول عن المضي في اتمام الصفقة.

وتقول الولايات المتحدة إن شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية الروسية يشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 "الشبح" التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وتقول واشنطن إن أنقرة لا يمكنها أن تمتلك الاثنين معا.