بعد مغازلته الصين.. بوتين يغمز واشنطن: العلاقات الروسية الأمريكية تسوء أكثر فأكثر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الخميس إن العلاقات بين موسكو وواشنطن تسوء أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية فرضت عشرات العقوبات على روسيا.

وأضاف لتلفزيون "مير - MIR TV" الروسي "إنها (العلاقات) تتدهور، وتسوء أكثر فأكثر".

بوتين أدلى بهذه التعليقات قبيل قمة لمجموعة العشرين التي ستعقد في وقت لاحق هذا الشهر باليابان، حيث من المحتمل أن يلتقي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تتمكن موسكو وواشنطن من التوصل إلى حلول بناءها من شأنها تهيئة لظروف للتعاون الاقتصادي بعيد القمة المرتقبة.

وبخصوص العلاقات الروسية الصينية بوتين قال لقناة مير "علاقتنا مع الصين متينة وغير مسبوقة، إننا شركاء استراتيجيون بكل معنى الكلمة ونحن نتعاون في المجالين الاقتصادي والانساني" ثم أضاف أيضا "نحن نقوم بتنسيق أنشطتنا (مع الصين) كأعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن علاقتنا مع الولايات المتحدة ليست كذلك، إنها تتدهور، وتسوء أكثر فأكثر".

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