المحكمة الأميركية العليا ترفض النظر في قضية شعار "نثق بالله" الشهير

رفضت المحكمة الأميركية العليا يوم أمس، الإثنين، النظر في خلاف قضائي يستهدف شعار "نثق بالله" الموجود على العملات الأميركية المعدنية والورقية، بحسب ما ذكرت وكالات إعلام محلية.

وكان مايكل نيودو، أحد ممثلي مجموعة ملحدة، قد تقدم بشكوى إلى المحكمة العليا، وجاء فيها أن طباعة شعار "نثق بالله" على العملات الأميركية يعتبر مخالفة دستورية.

وظهر شعار "نثق بالله" لأول مرة في العام 1864، ولاحقاً في العام 1955 سنّ الكونغرس الأميركي تشريعاً يفرض وجود الشعار على كل العملات المعدنية والورقية.

ويرى نيودو في تلك الخطوة "فرض ديانة وطنية" من قبل الكونغرس، وبالتالي مخالفة لأحد البنود الدستورية. ويضيف نيودو أن "إقرار الشعار على العملات يجعل من الملحدين دخلاء سياسيين في المجتمع الأميركي".

وكان نيودو قد خسر غير مرة الشكوى التي تقدم بها في محاكم أخرى في العام 2018، فرفعها إلى المحكمة الدستورية العليا هذا العام ورفضت النظر فيها.

كما أنه في العام 2014، تقدم بشكوى مشابهة إلى القضاء لإلغاء شعار "دولة واحدة تحت الله" الذي يذكر خلال تأدية قسم الولاء لعلم الولايات المتحدة الأميركية.

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