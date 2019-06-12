فيديو: كولومبيون يستخدمون شظايا الزجاج لكتابة أسماء نشطاء سقطوا سابقا

قامت الفنانة الكولومبية الشهيرة، دوريس سالسيدو، بتقديم عرض فني في العاصمة الكولومبية بوغوتا، أمس، الإثنين، لذكرى عشرات الناشطين الحقوقيين الذين قتلوا في البلاد منذ التوقيع على "اتفاقية السلام" في نهاية 2016. وتقول جمعيات حقوقية وأخرى غير حكومية إن 506 أشخاص قتلوا في كولومبيا منذ "اتفاقية السلام" وهم من السكان الأصليين والناشطين في مجال حقوق الإنسان أو أصحاب البشرة السوداء، فيما توجه السلطات أصابع الاتهام إلى جماعات مسلحة وشبكات تجارة المخدرات. وقام عشرات المشاركين في العرض بكسر مربعات صممت من الزجاج ثم استخدموا الشظايا لحفر بعض أسماء الذين سقطوا في الدولة الأميركية الجنوبية. وتقول سالسيدو إن الحياة تتشابه إلى حد ما مع الزجاج، ولذا وقع خيارها على هذه المادة تحديداً. بالنسبة إليها، الزجاج الذي يكسر لا يمكن أن يعود إلى وضعه الأصلي، كذلك الناس الذين سقطوا ضحايا القتل...