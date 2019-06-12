حرب الرسوم الجمركية: ترامب يرسل إشارات إيجابية إلى بكين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الأربعاء، إنه ليس لديه موعد نهائي محدد لاتفاق تجاري مع الصين من شأنه أن يسمح لبكين بتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على صادرات بقيمة 300 مليار دولار إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس البولندي أندريه دودا "ليس لدي موعد نهائي".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق اليوم إن لديه شعورا بأن الولايات المتحدة والصين يمكنهما إبرام اتفاق للتجارة، لكنه هدد مجدداً بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، جدد ترامب أيضا نيته الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال ترامب "لدى شعور بأننا سنبرم اتفاقا مع الصين".

ويركز ترامب ومسؤولو إدارته على اجتماع محتمل بين الزعيمين على هامش القمة القادمة لمجموعة العشرين في اليابان، لكن بكين لم تؤكد أي محادثات مزمعة.

وانهارت محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو أيار الماضي.