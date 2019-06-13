لأجل عيون ولاية ثانية.. ترامب مستعد لقبول معلومات تشوّه خصومه حتى من دول أجنبية

تصريح أثار كثيرا من التساؤلات و الجدل، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لقبول معلومات من أي دولة أجنبية، قد تساعده في الإطاحة بخصومه السياسيين، والفوز ثانية بالرئاسة الأمريكية.

وعندما سُئل ترامب في مقابلة مع ABC نيوز، عما إذا كان سيقبل المعلومات أو يقوم بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال: "أعتقد أنني ربما أفعل الأمريْن معا، يمكنني الإستماع، أرغب في ذلك ولا أتوقع أنه أمر محرج".

و أضاف "إذا اتصل بي شخص ما من أي بلد، النرويج مثلا وقالوا، لدينا معلومات عن خصمك السياسي، أعتقد أنني أريد أن أسمع ذلك".

يذكر أنه تم استجواب نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور من قبل لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء في جلسة مغلقة حول اجتماع يونيو 2016 في برج ترامب في نيويورك حيث عرض محام روسي معلومات من شأنها الإضرار بالمرشحة هيلاري كلينتون، المنافس الديمقراطي الأكبر لترامب في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب.

نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور أثناء التحقيق معه في مجلس الشيوخ رويترز

وقد حقق المستشار الخاص روبرت مولر في الاجتماع كجزء من تحقيقه في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وقام بتوثيق الاتصالات المكثفة بين حملة ترامب لعام 2016 وروسيا، لكنه لم يثبت أن أعضاء الحملة تآمروا مع موسكو.

وفي معرض حديثه إلى الشبكة الأمريكية، قال ترامب إنه لا يتفق مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، الذي أخبر الكونغرس الشهر الماضي أن الحملات السياسية يجب أن تتصل بالوكالة بشأن أي اتصالات مشبوهة من حكومة أجنبية.

وإختتم ترامب حديثه قائلا "هذا ليس تدخلا، لديهم معلومات أعتقد أنني سأأخذها، إذا ظننت أن هناك شيئًا ما خطأ، فسوف أذهب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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