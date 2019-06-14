تسميم الكلاب الضالة في الكويت يشعل مواقع التواصل وانقسام بين مؤيد ومعارض

موجة من الغضب تجتاح أوساط الكويتيين ونشطاء حقوق الحيوان بسبب حملة لقتل الكلاب الضارة تقودها جهات حكومية كويتية بحجة تسبب هذه الحيوانات بالكثير من المشاكل ونقلها للعديد من الأمراض والأوبئة.

بداية اتهم مغردون وناشطون وزارة الصحة بالوقوف وراء الحملة وأطلقوا وسم #وزارة الصحة تسمم الكلاب، إلا أن الوزارة المعنية نفت ذلك مؤكدة عدم اختصاصها، ليعدل المغردون الوسم لاحقاً ويصبح #تسمم الكلاب و#أوقفوا تسميمهم.

ليتضح لاحقاً أن الهيئة العامة للزراعة هي المشرفة على هذه الحملة بحسب ما نقلت جريدة القبس الكويتية، التي على ما يبدو ترى أن جهودها وحدها ليست كافية، فقامت بتشجيع المواطنين والمقيمين على قتل الكلاب كذلك، من خلال سماحها ببيع وتداول المواد السامة التي تخلط بالطعام قرب حاويات القمامة وفي أماكن تجمع الكلاب.

الوسيلة المتبعة إذا هي التسميم، ليتفاجأ الكويتيون بفئة أخرى باتت تستخدم الأسلحة لإعدام الحيوانات، ما دفع بنشطاء لفتح قضية تتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية.

ووفق ما نقلت الصحيفة فإن الحملة تتم وفقاً للفتاوى الشرعية، وهو ما اتفق معه بعض المغردين الذين رأوا أن الشرع أباح قتل الحيوانات التي تشكل خطراً على البشر، في حين اعترض عليه ناشطون آخرون أكدوا أن الشريعة الإسلامية تحث على الرفق بالحيوان.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لكلاب ضالة تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تسميمها في منطقة كبد، كما رصد العديد منهم عمليات إعدام وإطلاق رصاص على كلاب في عدة مناطق في الكويت.

واشتعل جدل بين معارضين للقتل يرون أن هذه الكلاب ليست مؤذية إن لم يعتد أحد عليها، وبين من عبر عن تأييده وارتياحه بسبب زيادة اعتداءات هذه الكلاب على البشر وخاصة فئة الأطفال ونقلها للأمراض.

وتمت الدعوة لوقفة احتجاجية ضد هذه الممارسات وأكد المشاركون فيها استمرار الاعتصام حتى إيقاف الحملة ومحاسبة المسؤولين.

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